Mejía: Protestas del 2017 no tuvieron el resultado esperado

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Andrés Mejía, dijo que luego de las protestas convocadas por la oposición en el 2017 el año no terminó como se plantearon en principio y no se obtuvieron los resultados esperados. “Tuvimos un saldo de heridos y encarcelados y fallecidos que generó una gran cicatriz en el pueblo venezolano”.

El parlamentario afirmó que las expectativas que se crearon eran muy altas y eso generó frustración. “Una deficiencia importantísima es que no pudimos conectar ese clamor de cambio y las razones que desde tiempo atrás tenían los venezolanos para protestar”.

En el programa Gente de Palabra que transmite Unión Radio, Mejía afirmó que en el año 2016 se buscó la salida del gobierno de forma democrática a través de un referendo revocatorio y no fue posible.

Mejía dijo que el gobierno no iba a permitir una transición ni un proceso electoral donde perdiera el poder.

