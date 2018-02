Medina sugiere observación ciudadana para evidenciar la abstención

CARACAS.-El integrante de la Comisión de estrategia de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina, insistió en que la única manera de orquestar un proceso electoral confiable para la ciudadanía es bajo el cumplimiento de todas las disposiciones legales que implica el sufragio.

“La única manera de orquestar un proceso electoral confiable es cumpliendo con las disposiciones legales como se cumplieron en el 2015”, dijo en el programa La entrevista, de Vladimir Villegas, transmitido por Unión Radio.

En ese sentido, dijo que las decisión de la unidad a no participar, se mantendrá, y sólo podrá ser cambiada por la implementación de las condiciones demandadas en las leyes de la República y en las conversaciones que ambos sectores políticos sostuvieron en República Dominicana.

“Si hay condiciones adecuadas y el CNE asume el rol que constitucionalmente le corresponde, sí se puede participar, a partir de las bases de condiciones, que establece la ley, esto requiere un lapso de más 6 meses, el cumplimiento de auditorías, la presencia de auditores y observadores internacionales, todo esto es es un proceso que está establecido en la ley”, expresó.

Medina consideró que participar en los comicios equivale a darle reconocimiento al gobierno nacional, que a su juicio, de manera no constitucional ha adelantado la convocatoria por medio “una entidad deslegitimada como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, elegida bajo un esquema no constitucional y no ha sido reconocida”.

En razón a ello, el abogado especialista en derecho financiero instó a la población a mantener una abstención activa mediante la observación presencial que cree necesaria para evidenciar la no participación.

“El llamado es de observación para evidenciar la no participación, que haya activismo presente en todo el proceso, durante toda la elección para evidenciar que no se logra un proceso electoral como corresponde”, manifestó.

Juan Hidalgo / Unión Radio