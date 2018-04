Medina: País que no reconozca comicios viola derecho internacional

CARACAS.- La secretaria nacional de Partido Patria para Todos (PPT), Ilenia Medina, afirmó que los países que se nieguen a reconocer las elecciones presidenciales de Venezuela pautadas para el próximo 20 de mayo están violando el derecho internacional. “Se colocarían como hizo Perú y otros países cuando excluyeron a Venezuela de la Cumbre de las Américas”.

La parlamentaria afirmó que la actual Asamblea Nacional (AN) no respeta las normas constitucionales al intentar aprobar acuerdos que, a su juicio, van en contra de la ley y dijo que asistió a la sesión del pasado martes para ratificar la “vocación suicida” que tienen los diputados de oposición a nivel político.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Medina aclaró que la asistencia de diputados oficialistas al parlamento durante la aprobación del antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro no significa reconocer la legitimidad de la AN. “Es que el desacato no depende de nosotros, depende de legítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

La diputada dijo que la votación no se hizo nominal porque no cumplió con la normativa de poner el micrófono a cada uno de los votantes para que quedara registrado. “Incluso hubo diputados de oposición que se fueron porque sabían que era una locura lo que se estaba haciendo ahí”.

Irving Pérez/Unión Radio