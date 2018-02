Médicos de Nueva Esparta declaran cierre técnico de centros hospitalarios

CARACAS.- El representante de la Sociedad de Médicos especialistas del hospital central Luis Ortega, de Porlamar, en la isla de Margarita, Enrique Hernández, informó acerca de la situación de cierre técnico de algunos centros del estado Nueva Esparta, por la falta de recursos por parte del Estado.

“El cierre técnico no representa un paro de médicos ni la negativa por parte del personal médicos del hospital de ver a los pacientes sino que no contamos con los recursos adecuados para una buena atención de salud y esos recursos deben venir del estado y al no recibirlo, técnicamente no podemos trabajar, se están atendiendo las emergencias y las consultas siempre informándoles a los pacientes que no tenemos los recursos para hacerlo”, manifestó el galeno.

Escuche el reporte de Dexcy Guedez.



Fanny Vargas/Unión Radio