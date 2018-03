May dice que Londres no tolerará amenazas de Rusia a ciudadanos británicos

Durante un discurso pronunciado en el Foro de Primavera del Partido Conservador, la líder tory aludió a las medidas que adoptará Moscú contra su país, anunciadas esta mañana, y señaló que su país comunicará sus “próximos pasos en los próximos días”, junto con sus “aliados y socios”.

“La respuesta de Rusia no cambia los hechos: el intento de asesinato de dos personas en territorio británico (el exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia, envenenados en Salisbury por un agente nervioso), para lo que no hay una conclusión alternativa que la de que el estado ruso fue culpable”, dijo May.

EFE