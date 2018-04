Matheus: No existe la posibilidad real de elegir en Venezuela

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, AN, Juan Miguel Matheus, considera que el contexto no electoral en el que está Venezuela, preocupa no solo a venezolanos sino al mundo entero, y que el evento convocado para el 20 de mayo no es una elección.

“No existe la posibilidad real de elegir en Venezuela y por eso en Primero Justicia, PJ, advertimos que esa elección ya está sentenciada, pareciera que ya se sabe lo que va a ocurrir y el riesgo es que legitimar esa elección”, manifestó el parlamentario entrevistado en el canal de noticias Globovisión.

Destacó el Integrante de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, AN, que en breves horas comenzará la Cumbre de Las Américas en Lima, Perú, que estará signada precisamente por el tema venezolano,” por la solución a la crisis y cada vez cobra más fuerza que se llegue a la opinión casi universal de no reconocer los resultados de las elecciones del 20 de mayo“, reiteró.

“Lo primero que hay que hacer el 21 de mayo es ser realistas para ir a una mejor lucha. Ese día los venezolanos debemos seguir elevando nuestras voces para denunciar que no reconocemos esas elecciones y ese día Maduro no será reconocido como presidente”, afirmó Matheus.

Fanny Vargas/ Unión Radio