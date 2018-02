Máspero aseguró que la oposición no recibió presiones en el diálogo

CARACAS.- La presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Únete), Marcela Máspero, negó que la oposición recibiera presión y resaltó que la única presión que hay es del pueblo venezolano que exige a su dirigencia ser coherente con sus necesidades.

Máspero aseguró que no se debe participar en la elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, ya que no se mejoraron las condiciones, por lo que llamó a trabajar en unidad.

En entrevista al programa Por Donde Vamos, transmitido por Unión Radio, dijo que no le sorprende que no se lograra un acuerdo, pues no había señales, según las orientaciones que dieron a los negociadores.

Unión Radio