Marquina: Sin disciplina fiscal no se resuelve la crisis económica

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, reaccionó sobre la reconversión del cono monetario, anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro y aseguró que si no se toman medidas que impongan disciplina fiscal no se resolverá la crisis económica”.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario aseveró que esta medida, la cual consta la reducción de tres ceros al Bolívar, no va a ser eficiente contra la inflación ni fortalecerá el poder adquisitivo de los venezolanos.

Eliminar 3 ceros al bolivar, ¿ aumenta el poder adquisitivo del salario? NO . ¿ Baja la Inflación ? NO. Si no se toman medidas que impongan Disciplina Fiscal No se resuelve la Crisis Económica. Misma medidas , se obtiene los mismos resultados. Esto es una burla soberana

— Alfonso Marquina (@DipMarquina) 22 de marzo de 2018