Marquina asegura que postulación de Falcón divide a la oposición

CARACAS. -El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) e integrante del partido Primero Justicia (PJ), Alfonso Marquina, afirmó que la postulación de Henri Falcón como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril crea división dentro de la coalición opositora. “Con todo respeto ojalá haya un rectificación por parte de Henri Falcón y sus seguidores”.

En entrevista en el programa Primera Página que transmite Globovisión, Marquina dijo que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dejó claro que Henri Falcón al inscribirse como candidato quedó fuera de la coalición.

El diputado insisitió en que no hay transparencia en el proceso electoral porque los tiempos no garantizan confiabilidad porque, a su juicio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) favorece al partido de gobierno. “Nosotros queremos votar pero queremos elegir y así en esas condiciones no podemos participar”.

“Yo hoy estoy en un partido ilegalizado por el gobierno. Y me siento orgulloso de que nos hayan ilegalizado”, agregó.

Irving pérez/Unión Radio