Márquez: Participación de la MUD el 22A dependerá de la mejora en las condiciones electorales

CARACAS.- El presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, desmintió su participación en la reunión entre gobierno y oposición que se efectuó este fin de semana entre dirigentes opositores y oficialistas.

“Yo no he asistido, desde el día viernes me encuentro en el estado Zulia atendiendo cosas de UNT (…) No veo qué pueda ganar Falcón al agregarme en la lista de asistentes”, dijo.

Márquez considera que, una vez expuestas las peticiones opositoras para el desarrollo del evento electoral, la pelota queda en la cancha del gobierno, del cual esperan una pronta respuesta, porque si la misma es adecuada, “las cosas podrán ajustarse y podríamos hablar de la participación de la MUD en función de eso”.

En entrevista a Vladimir Villegas, por Unión Radio, el parlamentario asegura que, lejos de la polémica que pueda causar el encuentro entre ambas partes, el objetivo principal es salir de la crisis que vive el país.

Resaltó la intención de la Mesa de la Unidad de enviar una carta al jefe de Estado y aspirante presidencial, Nicolás Maduro, para reiterar las condiciones básicas de participación electoral. “No tiene precedentes en los últimos 10 años”, subrayó.

Virginia Hernández/Unión Radio