Constituyente insiste que actos que realice la AN son nulos

CARACAS.- La constituyente, periodista y abogada constitucionalista, María Alejandra Díaz, afirmó que la solicitud de la fiscal destituida, Luisa Ortega, al pedir la captura del mandatario Nicolás Maduro está fuera de su jurisdicción.

“Estando fuera de su país de origen no puedes aplicar una norma y pedir un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro”, dijo.

En el programa Sin Duda con Marypili Hernández que transmite Unión Radio, precisó que no comprende como entidades que están fuera del país exigen a una Asamblea Nacional (AN) que está en desacato que procedan legalmente, si a su juicio este órgano no tiene ningún tipo validez.

“El fruto que se obtenga de un acto que sea írrito es absolutamente nulo y no tiene ninguna transcendencia, la AN tendrá que abstenerse a las posibles sanciones penales y administrativas que se puedan tomar en su contra”, mencionó.

Vildelys Escalona/ Unión Radio