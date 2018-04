Magdaleno: Lo ocurrido en la AN busca subirle el costo político al gobierno

CARACAS.- El politólogo, especialista en análisis de datos, profesor universitario y director de la firma Polity, John Magdaleno, afirmó que en los últimos sondeos de opinión a 32 días para las elecciones presidenciales, se observan fuertes discrepancias que no se registraban desde hace mucho tiempo.

“Creo que la participación sólo se justifica si procura algo más que la estricta competencia, porque estas son elecciones no competitivas. La participación tiene sentido si se utiliza como un detonante de una crisis política mayor, que conduzca a la fractura de la coalición dominante“, manifestó en el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio.

Señaló Magdaleno que una transición a la democracia no tiene lugar sin una fractura de la coalición dominante, no solamente del gobierno, sino de todos los sectores que le dan respaldo al gobierno y lo legitiman, y que si no se produce la fractura la probabilidad de que se inicie la transición es muy baja.

Magdaleno comentó la aprobación del antejuicio al presidente, Nicolás Maduro. “Lo ocurrido en la Asamblea Nacional, AN, busca subirle la presión y los costos políticos al gobierno, pero en el plano jurídico hay un debate acerca de cómo se vuelve ejecutable esta decisión y de la eficacia política de estas acciones”, resaltó el politólogo.

Afirmó que actualmente no hay un consenso estratégico básico en el seno de la oposición y la prueba está en lo que lo que costó escoger una candidatura unitaria y a mes y medio todavía hay una interrogación en su liderazgo interno. “ Se ve en la calle que la gente no sabe si va a ir a votar o no, y el debate es espinoso ya que de lo que se trata es acerca del camino más expedito para ir a la transición”.

“No veo un cambio de aquí a las elecciones del 20 de mayo, y lo que ocurriría es que se utilice la elección como un detonante de una crisis política como ha ocurrido en otras transiciones exitosas a la democracia en la región, pero luego del 20 podrían apalancarse mutuamente gobierno y oposición, pues ambos sectores se necesitan”, recalcó.

Fanny Vargas/Unión Radio