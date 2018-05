Maduro pidió votos para hacer “justicia” contra las mafias económicas

CARACAS- El presidente de la República, Nicolás Maduro, se sumó a la concentración en el parque Ezequiel Zamora, El Calvario, centro de Caracas, para conmemorar del Día Internacional del Trabajador.

Durante su intervención explicó que los precios están congelados, y “las mafias no respetan la regulación de los precios”, por ello estima necesaria una victoria el 20 de mayo para acabar con los grupos que agreden la economía.

“El domingo 20 de mayo se decide el futuro de los próximos 30 años de Venezuela, no me vayan a fallar, no le fallen a la patria, el domingo 20 de mayo a votar, a decidir que Nicolás Maduro Moros siga al frente de la patria, somos los venezolanos los que decidimos”.

El candidato a reelección estima que hay acciones que atentan contra la economía de la población. “Como se acercan las elecciones, la oligarquía ha declarado una guerra total en la economía para que ustedes se desesperen. Les pido paciencia y firmeza. Con su voto haremos justicia contra las mafias de la economía”.

#EnVivo 📹 | 1ero. De Mayo | Mis felicitaciones a todos los trabajadores del País que hacen posible el avance de la Patria Potencia. Son parte fundamental de la economía productiva del País. #TrabajadoresPorLaProsperidadhttps://t.co/K9glEV6ZZS — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 1, 2018

#EnDirecto🔴 | Candidato a la reelección @NicolasMaduro: Denme 10 millones de votos y le pongo los ganchos a todas las mafias económicas del país #TrabajadoresPorLaProsperidad pic.twitter.com/YhQcjCrrCr — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 1, 2018

Unión Radio/AVN