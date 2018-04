Maduro no va a la Cumbre de las Américas

CARACAS.- El presidente, Nicolás Maduro, aseveró que Venezuela tiene derecho de estar presente en toda las Cumbre de las Américas, pero decidió no ir para quedarse en el país.

“Venezuela tiene derecho ha estar en esa Cumbre y en todas (…), la verdad es que participar no está en nuestras prioridades solo es una pérdida de tiempo, el gobierno de Perú retiró la seguridad mínima que un presidente debe tener, anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me quedaré con el pueblo de Venezuela”,dijo.

El jefe de Estado destacó que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al no acudir y mandar al vicepresidente, Mike Pence, deja muy mal parado al gobierno de oposición que le prohibieron su participación. “Yo iba a llevar y defender la verdad de Venezuela frente a Trump en la Cumbre de las Américas”, acotó.

Vildelys Escalona/ Unión Radio