Macron: Intervención en Siria fue dentro de un marco legítimo

“(Bachar) Al Asad está en guerra con su pueblo. Teníamos el deber de intervenir para defender nuestros valores. Además, las resoluciones de Naciones Unidas preveían el uso de la fuerza y (el presidente ruso, Vlamidir) Putin dijo hace un año en París que estaba de acuerdo”, afirmó Macron en una intervención ante el pleno de la Eurocámara.

“En el contexto concreto de lucha contra el terrorismo, tres países hemos tenido que intervenir y hacer honor a la comunidad internacional. Lo hemos hecho dentro de un marco legítimo y multilateral y sin víctimas civiles”, defendió Macron sobre la intervención contra el uso de armas químicas llevada a cabo por Francia, Reino Unido y EEUU.

Ante las críticas de algunos eurodiputados de la Izquierda Unitaria, Verdes y fuerzas euroescépticas de haber intervenido en Siria como en el pasado otros países como Irak, el presidente francés quiso diferenciar claramente esas acciones.

“Esta intervención de Francia y otros no tiene nada que ver con Irak o Libia. No tiene nada que ver porque no hemos declarado la guerra a Siria”, dijo Macron, que añadió que es Al Asad el que está haciendo la guerra “contra su propio pueblo”.

EFE