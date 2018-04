Macron a Putin: Irán nunca debe poseer el arma nuclear

“Irán no debe nunca poseer el arma nuclear. La estabilidad de la región y la seguridad internacional dependen de ello”, aseguró Macron, según un mensaje difundido por el propio presidente francés en su cuenta de la red social Twitter.

El tuit se acompaña de un vídeo de la conversación telefónica, que tuvo lugar desde el avión presidencial en el que Macron se embarcó esta mañana con destino a Australia para participar en la cumbre de la Commonwealth.

El presidente francés indicó que también habló con Putin sobre la crisis de Siria y aseguró que ambos países deben trabajar juntos “por una paz justa”.

La Presidencia francesa publicó un comunicado en el que aseguró que Macron y Putin coinciden en la necesidad de mantener el acuerdo de 2015 firmado entre Irán y la comunidad internacional, que regula los controles a la energía nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones.

Posteriormente, el Elíseo publicó que Macron había mantenido también una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien informó de sus esfuerzos diplomáticos para salvar el acuerdo nuclear con Irán y le reiteró “la importancia que para Francia tiene la seguridad de Israel”.

