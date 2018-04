Lula da Silva participa en misa de homenaje a su esposa Marisa Letícia

BRASIL.- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva participa este sábado en una misa realizada en Sao Bernardo do Campo, San Pablo, en homenaje a su esposa Marisa Letícia, fallecida el 3 de febrero de 2017.

En la homilía se encuentra también la expresidenta Dilma Rousseff junto a una multitudinaria concentración del pueblo brasileño de diversos sectores, incluida la clase obrera, movimientos sociales, líderes comunitarios y miembros del Sindicato Metalúrgico en São Bernardo do Campo en apoyo a Da Silva, víctima de una persecución judicial, informa Telesur.

La población se expresa una vez más en contra de la orden de detención al expresidente que fue ordenada luego que el Supremo Tribunal Federal negara el pasado miércoles la solicitud de “habeas corpus”.

La Corte Federal le otorgó a Lula, favorito en las encuestas para ganar en los próximos comicios presidenciales que se realizarán en octubre, un plazo hasta las cinco de la tarde de este viernes para que se presente de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal para proceder con la detención.

No obstante, Lula tomó la decisión de permanecer en el sindicato metalúrgico ubicado en Sao Bernardo do Campo, en San Pablo, y no entregarse a la Policía Federal en Curitibia como ordenó el juez Sérgio Moro.

