Lozano: Retardo procesal incide en hacinamiento de calabozos policiales

CARACAS.-El presidente de la comisión de cultos y régimen penitenciario de la Asamblea Nacional (AN), diputado Carlos Lozano, expresó que el motín ocurrido en la Comandancia de la Policía de Carabobo, fue causado porque las autoridades trabajaban “a más de 300% de su capacidad poblacional”.

En entrevista con César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, Lozano destacó que en Policarabobo hay hacinamiento de los reos en las comisarías, ocasionado por el retardo procesal.

El diputado manifestó que la AN debatirá este martes sobre las condiciones en la que se encuentra la morgue del Hospital Central del estado Carabobo, por lo que no han preparado a las víctimas del motín, “no hay un laboratorio de pesquisas forenses, las cavas no funcionan, no hay ningún tipo de peritaje”, además agregó que seguirán investigando para que el Ministerio Público (MP), cumpla con los procedimientos necesarios para resolver los conflictos penitenciarios.

#AgendaAN Orden del día para la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes 03 de abril a las 10:00 am Los detalles aquí ⬇ pic.twitter.com/IXlgt2naoq — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 2, 2018

Lourdes González/ Unión Radio