León: Oposición falló al entrar en el dilema falso de votar o no votar

CARACAS. –Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, considera que la oposición cometió el grave error de centrar su debate, de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo -20M-, en participar o abstenerse porque “¿cómo esperar ganar si no votas?”. “La oposición entró en un dilema falso que es ¿voto o no voto, participo o no participo? porque el dilema real de la oposición debería ser ¿qué estrategia puedo seguir para garantizar la unidad y la participación?”.

En entrevista a José Vicente Rangel en Televen, León considera que se puede crear un Momentum Electoral si eras mayoría como, a su juicio, sucede actualmente en Venezuela con la oposición. “Si yo muestro mi fuerza, si todos los opositores votan y muestran que son mayoría se crea el Momentum en que se podría concretar lo que sucedió con Toledo en Perú y con el plebiscito de Pérez Jiménez”. “Pero eso se hizo porque toda la oposición se movió con Toledo, porque los adecos y comunistas fueron capaces de mover a todos los venezolanos contra Pérez Jiménez, pero si no eres capaz de mover a tu gente porque crees que la elecciones no es competitiva ¿Cómo vas a ganar?”, insistió.

Luis Vicente León considera que la oposición comete un gravísimo error al no participar en las elecciones del 20M.

León cuestiona que todos los principales actores de la oposición hayan sido inhabilitados políticamente o estén detenidos. “En la democracia no puede ser que todos los actores que estén contra el poder hayan cometido delitos y no pueden participar”.

“En España, Chile, Colombia y Nicaragua los actores de su época también vieron a la oposición como actores que habían violentado sus reblas, leyes y constitución y, sin embargo, para rescatar la democracia hubo que negociar”, agregó.

León insiste en que si se quiere rescatar la confianza ambas partes deben ceder por el bien del país.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio