León: 70% de la población que quiere cambio no está segura de ir a votar

CARACAS.- El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, opina que la primera opción de los venezolanos es un candidato independiente, en vista de que la población no alineada políticamente es la principal fuerza política, y es evidentemente mayor que el oficialismo y la oposición.

El analista explica que esa fuerza mayoritaria de ciudadanos que dice que no confía en ninguna de los bandos ha generado una dinámica que no se conocía anteriormente en Venezuela, en el que la gente siempre quería votar, siempre quería elecciones, un grupo que no entiende lo que significa el proceso electoral.

Señaló que la fracción independiente alcanza 70 % de la población que quiere que el país cambie política y económicamente, y que no están seguros de votar en un evento por el que sienten desconfianza. “Esto no significa que sean opositores o que estén dispuestos a votar, sólo significa que están heridos por su deseo de cambio y no saben cómo articularlo”, argumentó.

León manifestó que en el pasado normalmente los independientes tenían conexión con la oferta oficialista, pero hoy, la mayoría sufragaría en contra del presidente, Nicolás Maduro, si llegasen a participar en las elecciones, al tiempo que no han conseguido con quien conectarse en la oposición, lo que ha dado paso al surgimiento de un aspirante independiente.

En entrevista en el programa Sin Duda, transmitido por Unión Radio, afirmó que las elecciones presidenciales son un proceso convocado fuera de tiempo, desde el punto de vista constitucional y que no deja tiempo para la campaña.

Unión Radio