Pedro Pablo Kuczynski: Renuncio a mi cargo por el bien del país

CARACAS.- Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú este miércoles. “Frente a esta difícil situación que me hace injustamente aparecer como culpable en actos que no he participado, pienso que lo mejor es que renuncie, no quiero ser un escollo para que la nación encuentre la senda de la armonía que tanto necesita”, resaltó.

He remitido al Congreso el original de esta carta, que he transmitido al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. pic.twitter.com/PHX6ZccU9r — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 21, 2018

Durante un mensaje al país, el exmandatario rechazó las acusaciones de compra de votos en su contra a las que calificó de tendenciosas, “que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que iban a votar en la vacancia presidencial”.

Kuczynski resaltó que la confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace enorme daño al país que no nos permite avanzar. “La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta, y hasta afectó a un grupo de trabajadores sencillos y honestos involucrándolos en esta artimaña de demolición en contra del gobierno”.

Garantizó que el proceso de transición será constitucional y ordenada y agradeció a todo su equipo y colaboradores.

Virginia Hernández/Unión Radio