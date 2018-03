Kuczynski reitera que no recibió “jamás una donación” de Odebrecht

LIMA.- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que “jamás” recibió una donación económica del exrepresentante de la constructora brasileña Odebrecht en el país Jorge Barata, tal como señalaron medios locales que este declaró a un equipo de fiscales peruanos que lo interrogó en Brasil.

“Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”, remarcó Kuczynski en un mensaje en su cuenta en Twitter.

El gobernante comentó que “una versión de la prensa” indicó hoy que “las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña de 2011”.

“En esa campaña yo no contaba con un partido sino con una alianza”, sostuvo antes de explicar que esa estaba conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alianza Para el Progreso (APP), Restauración Nacional y el Partido Humanista.

“Como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza”, concluyó.

EFE