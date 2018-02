Kremlin rechaza acusaciones de bombardeos rusos en Guta Oriental

“Estas acusaciones son infundadas. No se entiende en qué se basan. No aportan ningún dato concreto. No estamos de acuerdo con ellas”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa.

Peskov salió así al paso de las condenas vertidas tanto por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que incriminó directamente a la aviación siria y rusa, como el Departamento de Estado norteamericano.

Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció hoy en Liubliana “provocaciones armadas” por parte del Frente al Nusra y de los milicianos opositores en Guta Oriental.

EFE