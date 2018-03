Juramentada nueva directiva del Cicpc

CARACAS.- Este jueves, fue juramentada la nueva Junta Directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó el Mayor General Néstor Luis Reverol, ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Por instrucciones del Pdte. @NicolasMaduro queda juramentada la nueva Junta Directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”.

Subrayó que fue ratificado el Comisario General Douglas Rico, como Director Nacional del cuerpo detectivesco; y fueron designados los Comisarios Generales Jhonny Salazar como Subdirector; Mercy Bracho como Secretaria General; Juan Pereira como Asesor Jurídico y Bladimir Flores como Inspector General.

Enfatizó que “seguimos avanzando en la segunda fase de refundación y organización de la estructura de esta policía científica, que día a día trabaja para garantizar la Paz”.

2. Ratificado Com. Gral. Douglas Rico como Director Nacional; Subdirector Com. Gral. Jhonny Salazar, Com. Gral. Mercy Bracho, Secretaria General y el Com. Gral. Juan Pereira como Asesor Jurídico e Inspector General Bladimir Flores pic.twitter.com/yIOY0dO1NR

