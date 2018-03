Irán responde a Netanyahu que la ocupación israelí “no durará mucho”

“A pesar de las afirmaciones de Netanyahu, el hecho es que la ocupación ilegal (de los territorios palestinos) es la causa de la mayoría de las calamidades en nuestra región”, escribió Zarif anoche en su cuenta oficial de Twitter.

El jefe de la diplomacia iraní subrayó que “esa ocupación y el sistema de apartheid que la perpetúa, no durará mucho”.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyaní, criticó hoy el apoyo de Estados Unidos a Israel, considerando que Washington “esta dispuesto a sacrificar sus propios intereses por ese régimen”.

Lariyaní también aseguró, en declaraciones a los medios oficiales, que la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como la capital de Israel es un movimiento “infantil”.

Netanyahu prometió ayer en Washington “detener” la influencia regional de Irán e impedir que desarrolle armas nucleares, después de reunirse que con el presidente estadounidense, Donald Trump.



Despite Netanyahu’s claims, the fact is that illegal occupation lies at the heart of most of the calamities in our region. Historically, occupying another’s land has never been sustainable. This occupation, too –and the apartheid system that perpetuates it– will not last long.

— Javad Zarif (@JZarif) March 6, 2018