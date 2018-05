CARACAS.- Este viernes fue instalada la junta directiva administradora de Banesco tras ser intervenida el pasado jueves por 90 días, debido a las presuntas irregularidades detectadas sobre las faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales.

A través de un comunicado emitido por la entidad financiera “la Junta Administradora en compañía de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, hizo acto de presencia en la sede de Banesco Banco Universal, C.A y fue recibido en un ambiente de cordialidad, cooperación y colaboración por los miembros de la Junta Directiva de Banesco, Banco Universal, C.A para formalizar la notificación del procedimiento administrativo”.

La Junta Administradora informa: Se realizó la instalación de la Junta Administradora de Banesco, la cual garantiza la normalidad, continuidad y fluidez de las operaciones ante los clientes y usuarios de Banesco @SudebanInforma — Banesco Banco Universal (@Banesco) May 4, 2018

La Junta Administradora informa: Las actividades a nivel nacional de Banesco se desarrollan con total normalidad y con la confianza que su institución garantiza @SudebanInforma — Banesco Banco Universal (@Banesco) May 4, 2018

A continuación el texto:

El día 4 de mayo de 2018, en horas de la mañana, fue instalada la Junta Administradora de Banesco Banco Universal, C.A. en su sede principal en Caracas de conformidad con el artículo 3 del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica No. 3.239 de fecha 9 de marzo de 2018 y de conformidad con el contenido del Decreto No. 2.239 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.082 del 25 de enero de 2017.

La Junta Administradora en compañía de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, hizo acto de presencia en la sede de Banesco Banco Universal, C.A y fue recibido en un ambiente de cordialidad, cooperación y colaboracion por los miembros de la Junta Directiva de Banesco, Banco Universal, C.A para formalizar la notificación del procedimiento administrativo. Este proceso tiene el objetivo de preservar los intereses de la República, la estabilidad del Sistema Bancario y financiero nacional y los derechos e intereses de los ahorristas, depositantes, clientes y accionistas del Banco.

El Gobierno nacional garantiza, la normalidad, continuidad, fluidez y transparencia de las operaciones ante los clientes y usuario del Banco.

Unión Radio