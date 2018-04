IMT denuncia brote de enfermedades

CARACAS.- Este domingo el médico del Instituto de Medicina Tropical de la UCV (IMT), Julio Castro, denunció la situación de los hospitales en el país, además del brote de enfermedades endémicas en distintos estados. A juicio del especialista, esto se debe al “deterioro estructural del país”.

El también infectólogo señaló que los venezolanos que acuden a los centros de salud tienen que llevar todos los insumos médicos que se vayan a utilizar para atender su afección. En este sentido, Castro indicó que en el caso de que el paciente necesite realizarse una tomografía o placa, tiene que acudir a cualquier clínica porque los nosocomios no cuentan con los aparatos en óptimas condiciones.

El médico recalcó que la población se ve afectada en estos momentos por la malaria, difteria y sarampión, enfermedades que habían sido erradicadas del país. Igualmente, acotó que el Estado debe vacunar a todos los venezolanos. “No hay una estructura de vacunación, el sistema de salud está tan deteriorado… no hay un interés o planificación en el sector salud que permita que vacunes a toda la gente”, dijo el especialista.

Julio Castro indicó que los centros hospitalarios “no son centros de vacunación histórico” sino los ambulatorios. El infectólogo expresó que en estos momentos le preocupa el brote de malaria en Venezuela, ya que no hay vacunas para la enfermedad, y como consecuencia, esto acarrea que el ciudadano migre en las zonas fronterizas en busca de la cura.

Castro señaló que es preocupante que no se consigan tratamientos antirretrovirales para atender el VIH (Sida), ya que en el país hay aproximadamente 75 mil pacientes con esta enfermedad. En este sentido, el doctor recalcó que no hay una campaña en los medios que toque este tema para que no se siga propagando la enfermedad.

Por último, el médico aseveró que según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del total de casos de sarampión en América, 80% son de Venezuela. A juicio del especialista, hay campamentos de refugiados en las fronteras de Brasil y Colombia para atender los posibles casos de esta enfermedad.

Jean Carlos González/ Unión Radio