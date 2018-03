Guerra: Reconversión refleja la hiperinflación que hay en el país

CARACAS.- El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, destacó este viernes que la calibración del nuevo cono monetario en los cajeros automáticos del país no se puede hacer en dos meses y aseguró que no vale la pena una nueva serie de billetes.

“La intención de la recorversión es intentar esconder la hiperinflación. El problema grave es que llegue junio y nos quedemos sin los billetes viejos y nuevos”.

Guera exhortó al gobierno a corregir este problema de la falta de efectivo. “Se denota que hay mucha improvisación en la actualización del cono monetario. Lo que va a pasar es con una inflación promedio mensual de 50 % a partir de junio en un año y tres meses el cono monetario ya no sirve”.

A juicio del parlamentario “la reconversión arrancó mal por dos razones: operativa, por poco tiempo, para adaptaciones al sistema; y arrancó mal en lo económico. Ninguna reconversión económica exitosa se ha hecho sin que previamente se adopten medidas económicas para asegurar que los nuevos billetes van a tener poder adquisitivo”.

“La impresión de esto no es fácil. Ahora bien, el billete de 100 mil comenzó a circular hace 10 días, cuesta siete centavos de dólares, y en dos meses no tendrá valor alguno. Por qué se imprimió un billete gastando varios millones de dólares cuando el billete iba a estar en desuso dos meses después”.

