CARACAS.- El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, aseveró que antes del decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del Petro, nadie iba a comprarlos porque en Venezuela existe un control de cambio que no da confianza y la propuesta del gobierno había nacido muerta. “Nadie va a traer un peso para acá, un dólar, un euro que después no lo puede sacar”.

”Antes de esta resolución del gobierno de Trump, nadie en el mundo iba a comprar un Petro, poniendo sus dólares para cuando quiera sacarlo no lo iba a hacer”, reiteró.

Para Guerra la orden de Trump ”sepultó definitivamente al Petro” y puntualizó que “Venezuela no ha pagado la deuda externa, tiene acumulado 2 mil 500 millones de dólares en deuda de bonos de Pdvsa y bonos de la República”.

Aseguró que apoya las sanciones contra funcionarios venezolanos que estén involucrados en actos de corrupción. “A los violadores de derechos humanos y corruptos hay que sancionarlos, pero al país no”.

En entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, Guerra reiteró que el Petro no es una criptomoneda porque no debe ser emitida por un Estado y eso la convierte en un pasivo. “Las criptomonedas emitidas en el mundo, que son entre 1.200 y 1.300, no tienen respaldo en petróleo, en oro ni en ningún mineral”.

El diputado dijo que el Petro es una emisión de deuda hecha por el gobierno, basada en las reservas petroleras, y que debería contar con la aprobación del parlamento venezolano.

Irving Pérez/Unión Radio