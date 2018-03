Guerra: Dos meses no es tiempo suficiente para una reconversión

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, opinó sobre el anuncio de la reconversión monetaria y aseguró que el periodo anunciado para su entrada en vigencia, el 4 de junio, no será suficiente, tomando en cuenta los factores logísticos para la impresión de nuevos billetes.

Considera que la reconversión es necesaria, pero debe ir acompañada de un plan económico que la haga viable.

“Ojalá que eso no sea un nuevo fracaso como pasó con aquella idea de sacar de circulación el billete de 100 bolívares, ojalá que no lleguemos a eso si la medida es quitarle tres ceros a la moneda; creo que esto va a ser totalmente insuficiente, porque la inflación sigue. En el país urge un cambio de modelo económico y no una reconversión monetaria”, comentó en el programa Vladimir Villegas, por Unión Radio.

Juan Hidalgo / Unión Radio