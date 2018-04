Guerra considera necesario evitar la impresión de dinero del BCV

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y economista, José Guerra, señaló que “es importante distinguir dos tipos de salarios: el nominal, que son la cantidad de billetes, bolívares, monedas que el ciudadano recibe; y el real que es el poder de compra del dinero”. A su juicio, el problema no es la cantidad de bolívares, si no cuánto se puede comprar con eso.

En entrevista con Vladimir Villegas, transmitida por Unión Radio, explicó que para enfrentar la hiperinflación es necesario trabajar en tres vertientes: respetar la disciplina fiscal, evitar la impresión de dinero del Banco Central y fijar el tipo de cambio sin dolarizar.

En cuanto a la dolarización de la economía, manifestó que la virtud de una medida de esta magnitud es que bajaría el índice inflacionario ipso facto, “adoptas el dólar el mes que viene y en dos meses hay una inflación de 2 o 3 %”, pero la desventaja es que se debe determinar a qué tasa se recogen los bolívares, y el Estado deberá tener suficientes billetes y monedas para que la gente pueda realizar transacciones.

El parlamentario acotó que “cuando una nación adopta otra moneda lo que está diciendo es: “señor de la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) manéjeme la economía porque yo no puedo”, entonces cuando EEUU suba o baje los intereses, aunque no sea necesario en Venezuela, se tendrán que adoptar las mismas medidas.

Guerra prevé que con las cifras de abril es posible que la inflación llegue a 10.000 % en el año, según datos recabados por la Comisión de fFnanzas de la Asamblea Nacional.

Francisco Caceres/Unión Radio