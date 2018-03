Guanipa: Nadie le ha dado a Falcón la cualidad de ser líder de oposición

CARACAS.- El dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, afirmó que nadie le ha dado la cualidad a Henri Falcón de ser líder de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de la oposición. “Falcón dice que el gobierno hace todo por dividirnos pero caramba hay gente que se presta para eso y lamentablemente él es uno de ellos”.

En entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, Guanipa insisitió en que los lapsos siguen siendo insuficientes porque no le daría tiempo a la oposición de hacer unas elecciones primarias.

El dirigente de la tolda aurinegra dijo que no hay tiempo para que se pueda auditar el registro electoral y que no es posible que haya observación internacional si ambas partes no acuden a la organización de las Naciones Unidas (ONU) a pedir que estén presentes.

“El gobierno insiste en hacer un proceso electoral sin que haya garantías y transparencia”, agregó.

Irving Pérez/Unión Radio