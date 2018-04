Guaidó y Marquina coinciden en falta de garantías para comicios del 20M

CARACAS.- Los diputados a la Asamblea Nacional, AN, y dirigentes de los partidos Voluntad Popular, VP, y Primero Justicia, PJ, Juan Guaidó y Alfonso Marquina, respectivamente, analizaron en el programa de César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, los escenarios políticos que se están desarrollando en Venezuela a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la AN, expresó que para las elecciones del próximo 20 de mayo no existen garantías. “No hay condiciones de transparencia, de equidad y de justicia para que los venezolanos puedan acudir a votar“.

“En Primero Justicia hemos venido insistiendo en este hecho por el cual decidimos no participar y la comunidad internacional ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de estas elecciones, por lo que no las reconoceremos”, recalcó Marquina.

Por su parte, el jefe de la fracción de la unidad de la AN, Juan Guaidó, afirmó que el país se encuentra en un momento de altísima perturbación política y social, con protestas, lo que los lleva a afirmar que participar con el proceso electoral es cooperar hoy con Nicolás Maduro y legitimarlo a nivel internacional.

“Hemos reconocido que hemos cometido errores, y de cara al 20 de mayo no podemos participar en un proceso que no es una elección. A todos nos encantaría votar, además hay una tradición republicana y lo demostramos en el 2007, ahora nos toca luchar por las condiciones”, recalcó Guaidó.

Fanny Vargas/Unión Radio