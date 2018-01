Guaidó pide a la AN tomar medidas para resolver crisis humanitaria

CARACAS.- El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento, Juan Guaidó, expresó que es vital que la nueva directiva de la AN tomé las medidas necesarias para resolver la “crisis humanitaria” que se vive en el país.

“Tenemos problemas con la frecuencia de vuelos, no hay cómo resolver el problema de los repuestos, baterías y cauchos”, dijó Guaidó al referirse a las acciones de debe ejercer la AN para resolver el desabastecimiento que afecta a la sociedad venezolana.

El diputado del estado Vargas, manifestó que los actos vandálicos que se han registrado en diversos estados son producto del deterioro económico de la nación.

Guaidó sostuvo que la agenda del parlamento será “atender la crisis humanitaria” y no descartó la posibilidad de crear una alianza entre los partidos opositores para solucionar el estado de “emergencia, la crisis económica y la violación de la Constitución”, por lo que aseguró que la AN debe crear una agenda que “denuncie a un gobierno que no permite que el pueblo de Venezuela viva tranquilo”.

El diputado aseveró que “lo más importante para Venezuela hoy es el cambio”, por lo que pide a la sociedad “hacer un esfuerzo” para que se pueda generar un traspaso del “piquete institucional impuesto por el gobierno”.

