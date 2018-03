Guaidó: Nuevas condiciones electorales no son suficientes para elecciones

CARACAS.-El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseveró que las condiciones anunciadas por dirigentes políticos en el CNE no son suficientes para lo que son las exigencias necesarias para proceso electoral presidencial.

Aclaró que no es que la Unidad no quiera propiciar el voto, pero no es a través de un simulacro como se va a “convalidar la desesperación del presidente Nicolás Maduro por ganar legitimidad”.

En entrevista a Esteninf Olivares y Alonso Moleiro en el programa Gente de palabra que transmite Unión Radio llamó a los partidos políticos a rectificar y participar en los comicios tal como lo hizo Avanzada Progresista.

Destacó que aún no se ha brindado un cronograma puntual para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participe como observadora.

Vildelys Escalona/ Unión Radio