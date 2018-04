González pide investigar a fondo casos de Odebrecht en Venezuela

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, aseguró que en Venezuela deben investigarse a fondo los casos vinculados a la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht como han hecho en otros países. “Venezuela es el único sitio donde no se investiga y hay méritos suficientes para comenzar una investigación a todos los funcionarios incluyendo a Nicolás Maduro”.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, González dijo que la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski fueron destituidos por estar vinculados a estos casos porque en esos países hay independencia de poderes.

Respecto a las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 20 de mayo, González dijo que no hay condiciones electorales y por eso los principales observadores internacionales han decidido no acudir. “La realidad es que Maduro no puede estar seis años más en el poder”.

Irving Pérez/Unión Radio