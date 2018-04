González resalta la necesidad de implementar una nueva política monetaria

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, considera que para resolver los problemas de la economía venezolana no son necesarios aumentos de salario si no una política monetaria acertada, con un Banco Central de Venezuela autónomo.

El parlamentario aseguró que las medidas económicas se debieron tomar “hace cinco o seis años cuando el mundo veía que el barril de petróleo estaba bajando”, además apuesta por un plan que pare la caída de la producción petrolera.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, transmitido por Unión Radio, aseguró que para los venezolanos “sale más caro ir a trabajar que quedarse en su casa”.

Francisco Caceres/Unión Radio