Frente Amplio: Protesta del 27A incluirá a todos los sectores

CARACAS.-Este miércoles el Frente Amplio Venezuela ofreció detalles sobre la jornada de protesta del próximo viernes 27 de abril. Estiman que será una jornada que incluirá a todos los que están inconformes con los sueldos y el mal uso del dinero público.

El integrante del Frente Amplio Venezuela Libre, Nicmer Evans asegura que deben manifestarse todos los que están en desacuerdo con el uso inadecuado de los recursos del Estado. “Los salarios no alcanzan, en todos estos años se ha dilapidado el salario, hay pranatos políticos que se enriquecen, nuestro trabajo no vale nada. Este 27 de abril protestaremos todos”.

Por su parte el diputado Jorge Millán, destacó que se va a protestar este 27 de abril en una gran jornada durante la cual debe sumarse toda persona que no le alcanza el salario, “la persona a quien no le llega el agua, la luz. Un Gobierno corrupto ha saqueado la nación. No es posible que occidente no tenga electricidad y que se hayan robado 26 mil millones de dólares, con todo el dinero que se ha robado este Gobierno tendríamos un país pujante”.

“Invitamos a todos los venezolanos a que este viernes 27 abril, a partir de las siete de la mañana y durante todo el día, dediquen dos horas de su vida a protestar por lo que más les duele, a exigir sus derechos, a manifestar su indignidad”.

