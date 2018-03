Freddy Bernal resaltó que disposición de los venezolanos de carnetizarse por el PSUV

CARACAS.-El integrante de la Dirección Nacional de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Freddy Bernal, informó que más 13 millones de venezolanos ya tiene el carnet de la Patria.

El 17 de febrero, el Psuv inició un proceso de carnetización de su militancia, en el que han registrado, hasta el domingo 11 de marzo, a dos millones 648.940 personas.

Bernal, quien conforma la Dirección Nacional del Psuv, destacó que esa alta participación de venezolanos en estas jornadas evidencia la fortaleza de esta organización creada por el comandante Hugo Chávez. Sostuvo que a pesar de las amenazas de los Estados Unidos y el presunto sabotaje de la oposición en los procesos internos, “el 20 de mayo el presidente Nicolás Maduro será el Presidente de la República”.

Destacó que el Gobierno ha podido enfrentar la guerra económica, pues “ha establecido todo un sistema de protección a través del carnet de la Patria y aseguró que “la derecha está jugando al caos, a la violencia y Estados Unidos, Almagro, como Santos, Macri y Temer pretender cercar a Venezuela. A Venezuela no la cerca nadie, a Venezuela no la rinde nadie y al socialismo no lo derrota nadie, ahora es que hay fuerza ahora es que hay lealtad”.

Desde la parroquia de Antímano, en Caracas, Bernal hizo un llamado a la militancia a mantenerse firmes, “no es hora de los cobardes es hora de los valientes, de los que creemos en Bolívar , en Chávez y Nicolás Maduro”.

#EnDirecto 🔴| Freddy Bernal en jornada de Carnetización del PSUV en Antímano, Caracas: A Venezuela no la cerca nadie #VenezuelaPazSiInjerenciaNo#TodosSomosVenezuela pic.twitter.com/XLridR1mCe — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 17, 2018

#EnDirecto 🔴| Freddy Bernal en jornada de Carnetización del PSUV en Antímano, Caracas: Este es el partido de los hombres y mujeres que desde hace años han construido la Patria socialista#VenezuelaPazSiInjerenciaNo#TodosSomosVenezuela pic.twitter.com/qc7ZjiIho7 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 17, 2018

Unión Radio/AVN