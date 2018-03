Fracción parlamentaria MUD reitera que no hay condiciones electorales

CARACAS.-El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseguró que el convenio de garantías electorales anunciado por voceros del Gobierno, no ofrece condiciones para las elecciones presidenciales y no es avalado por la oposición.

“No existen las condiciones políticas hoy para un proceso electoral, siguen persiguiendo. Son imprescindibles la Unidad, la movilización de todos los sectores, el factor internacional”.

“Los candidatos de la Unidad se eligen o por primarias o por consenso. No ha habido nada de eso así que evidentemente no hemos presentado ningún candidato. La oposición hoy no tiene candidato, no ha firmado ningún acuerdo. El llamado a quienes lo hicieron de manera unilateral: les decimos que es el momento de revivir lo que nos llevó a derrotar a este régimen (2015)”.

Ivette Janzen/Unión Radio