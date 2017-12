Foro penal registra 36 liberaciones de presos políticos

CARACAS.- El director ejecutivo del foro penal, Alfredo Romero, informó este domingo a través de su cuenta en Twitter que fueron liberados entre este 23 y 24 de diciembre al menos 36 presos políticos.

Además indicó que en el estado Mérida no han ocurrido liberaciones. Romero expresó que pese a las liberaciones aun se mantiene la mayor cantidad de presos políticos. “La mejora La mejora no está sólo en liberar algunos sino liberar a todos y no encarcelar más”, dijo.

#24Dic #8:50am Liberados los jóvenes Carlos J Velasco y Carlos Pereira. Son 36 #PresosPolíticos liberados entre ayer y hoy. Pero hay q resaltar q se encarcelaron 2 NUEVOS #PresosPolíticos en Mérida. No hay liberaciones en Mérida — Alfredo Romero (@alfredoromero) December 24, 2017

#24Dic Incluso con las liberaciones de ayer y hoy todavía esta Navidad seguimos teniendo la mayor cantidad de #PresosPolíticos en Navidad. La mejora no está sólo en liberar algunos sino liberar a todos y no encarcelar mas — Alfredo Romero (@alfredoromero) December 24, 2017

Vildelys Escalona/ Unión Radio