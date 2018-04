Foro A Tiempo: Aumento de accidentes de tránsito tiene relación con la falta de repuestos

CARACAS.-Expertos en problemas viales aseguraron este miércoles que aunque no cuentan con datos oficiales de los accidentes de tránsito e incidencias en general, hay un aumento de siniestros por falta de repuestos.

El coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial, Dayana Betancourt, destacó que no existen cifras o estadísticas oficiales en lo referente a los accidentes de tránsito.

En el programa A Tiempo de Unión Radio, manifestó que hay preocupación por la falta de repuestos, lo que acrecienta la posibilidad de infracciones y problemas en las vías.

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, Celia Herrera, indicó que las leyes no se están cumpliendo al punto que ni los semáforos no se respetan, y las personas no son sancionadas.

Además la improvisación de camiones como transportes colectivos son un riesgo pues no cuentan con las condiciones mínimas. “La perversión a la que estamos llegando, eso denota la poca importancia que se le da la seguridad vial, debería ser un servicio cómodo y seguro”.

Herrera destacó que las fallas en el pavimento y la iluminación complican el transitar por las vías. Se le suma la falta de fiscales o personal que ayude con la labor de ordenar el tránsito.