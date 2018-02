Foro A Tiempo: Abogados estiman un “error” hablar de presidenciales como una elección

CARACAS.- El abogado constitucionalista, coordinador académico de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, UCV, y expresidente de la Corte Primera de lo Contencioso administrativo, Juan Carlos Apitz, y el abogado constitucionalista y profesor universitario, Tulio Álvarez, conversaron en el Foro A Tiempo de Unión Radio sobre las elecciones presidenciales.

“La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, es un órgano que no tiene el menor viso de legitimidad e institucionalidad sobre la base de la Constitución, por lo que no puedo hacer prospectivas ni comentarios de las ejecutorias salvo decir que no hay un solo acto que dicte que no sea nulo”, manifestó Álvarez.

Señaló el abogado constitucionalista que este proceso electoral convocado tiene la misma naturaleza que el proceso que eligió a la constituyente y hablar se ese proceso como una elección “es un error”.

Por su parte Apitz señaló que la convocatoria a elecciones presidenciales es absolutamente ilegal e inconstitucional pues no la ha hecho el Consejo Nacional Electoral, CNE, y la persona que salga electa será ilegitima. “Esto nos hace preguntarnos si vamos a participar en estas elecciones”, recalcó.

“Yo me temo que no va a haber elecciones de aquí a abril, pues la Comunidad de Naciones ha dicho claramente que no van a reconocer un Gobierno que sea fruto de estas mal llamadas elecciones, el Gobierno además se arriesga a un desconocimiento permanente por parte de la comunidad internacional”, afirmó el jurista.

Coinciden ambos abogados que si se decide no participar en este proceso se debe acompañar de un plan de acción política dirigido a mostrarle a los venezolanos y al mundo este sistema electoral “diseñado para que siempre gane el gobierno” y que se debe hacer una consulta popular para escuchar qué es lo que quiere el venezolano, y si quiere participar en las elecciones.

Fanny Vargas/Unión Radio