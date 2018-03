Florido desmintió que se busque retomar mesa diálogo en Puerto Rico

CARACAS.- El presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, aclaró que el gobierno de Puerto Rico entregó una propuesta donde plantea que EEUU se involucre en una salida a la crisis venezolana y que, a su vez, se entregará al presidente de la AN, Omar Barboza, y fracciones además de la unidad democrática para su análisis respectivo.

“Agradecemos la iniciativa presentada por Puerto Rico en pro del rescate de la democracia en Venezuela, pero dejamos claro que el diálogo anterior en República Dominicana no tuvo éxito por la falta de voluntad del gobierno de Nicolás Maduro y hasta que no cambien las condiciones, no será posible iniciar algún proceso. De ahora en adelante y frente a la grave crisis humanitaria que está matando a nuestro pueblo de hambre, cualquier proceso que se inicie debe garantizar el cambio político en el país”, manifestó.

El parlamentario venezolano resaltó que “continua la gira internacional trabajando con nuestra diáspora venezolana denunciando intento de fraude electoral del 20 de mayo sin la participación de los partidos, sin garantías democráticas ni la observación internacional calificada.

1 ACLARATORIA: Ayer en Departamento de Estado de Puerto Rico recibimos PROPUESTA que plantea invitar a EEUU a que se involucre a una salida a la crisis venezolana. Aquí el documento íntegro que debe ser analizado por la @AsambleaVE y todos los factores de la @unidadvenezuela pic.twitter.com/hO4uzsUkiM — Luis Florido (@LuisFlorido) March 28, 2018

NP/Unión Radio