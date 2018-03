Fiscalía alemana espera decidir el martes sobre extradición de Puigdemont

BERLÍN.- La Fiscalía alemana confía en tomar el martes una primera decisión sobre la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, encarcelado desde el domingo pasado en Alemania.

El vicefiscal general de Schleswig Holstein, Ralph Döpper, explicó hoy a Efe que ese organismo sigue estudiando la orden de detención y entrega emitida por España, que reclama a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

Previsiblemente el martes -el lunes es festivo en Alemania- informará de si pide la tramitación de la extradición a la Audiencia de Schleswig, en cuyas manos estará la decisión definitiva.

Según fuentes jurídicas, cuando presente su escrito ante la Audiencia, si pide la extradición se abre también la posibilidad de determinar que el dirigente independentista salga de prisión y permanezca en libertad vigilada mientras se tramita el caso.

En el primer tuit difundido desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse recluido en el centro penitenciario de Neumünster, en el norte de Alemania, Puigdemont dio a entender hoy que no forma parte de sus planes dar un paso atrás en la primera línea de la política.

“Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por la unidad de la patria”, recalcó.

EFE