Fernández insiste que Falcón representa un cambio de modelo económico

CARACAS.- El coordinador operativo de la campaña del candidato presidencial Henri Falcón, Pedro Pablo Fernández, expresó que los próximos comicios representan una opción para establecer un cambio en la política del país, “hay una oportunidad enorme el 20 de mayo de convertir esa elección en una manifestación inmensa de los venezolanos, de repudio al gobierno y una manifestación de rebeldía”, añadió que la oposición no está unida, articulada y coherente porque el liderazgo no está dispuesto a apoyar a un aspirante diferente.

Fernández aseguró que Venezuela está metida en un crisis profunda, que no es solamente institucional, si no económica y social. “La gente no está comiendo, no tiene cómo comprar comida para la familia. Ha habido un proceso de empobrecimiento general producto de un modelo económico y político que es una tragedia y, ciertamente, lo que se observa es mucha desesperanza”, expresó.

En entrevista transmitida por Unión Radio, insistió en que “Falcón representa la posibilidad de salir de Maduro, la de cambiar el modelo económico, ese cambio debe ir orientado a unir a los venezolanos y buscar el encuentro”.

El dirigente señaló que 80 % de los venezolanos desea un nuevo gobierno, “si esa fuerza la manifestamos electoralmente, no hay manera de que nos hagan trampa, no existe ninguna posibilidad, la abstención no nos lleva a ninguna parte”.

Unión Radio