Fermín: Falcón está liderando el camino para el cambio

CARACAS.- El recién designado jefe del comando de campaña del candidato presidencial, Henri Falcón, Claudio Fermín, afirmó este martes que asumió el compromiso de apoyar al aspirante a la primera magistratura como una forma de ayuda a los venezolanos que reclaman un cambio en el país.

”Henri Falcón me pidió hace once días que lo acompañara en la jefatura de su campaña. Lo he pensado. Lo he pensado bien y he decidido aceptar ese encargo para ayudarlo a él y a todos los venezolanos que reclaman con urgencia cambios políticos y económicos. Estoy comprometido con el cambio, hasta el punto que puse mi nombre a consideración del país como candidato presidencial y debido a la inseguridad electoral que vivimos desistí de esa acción en protesta al anuncio del gobierno de desconocer a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 convocando elecciones anticipadas para esa representación”, expresó en una nota de prensa.

Para Fermín está vigente la necesidad de procurar vías pacíficas para el cambio ”y Falcón la representa hoy. Por eso lo apoyaré sin titubear”.

A su juicio, el próximo 20 de mayo se abre una oportunidad ”para vencer el ventajismo, las irregularidades y el abuso de poder, a la vez que abrir las puertas a la reconducción y la transformación de Venezuela. Convoco a fortalecer las coincidencias entre los venezolanos que reclaman libertades y progreso. Convoco a valorar el coraje y la determinación con la que Henri Falcón está liderando el camino para el cambio en estas elecciones. Convoco a apoyarlo sin reservas y con entusiasmo”.

Nota de Prensa