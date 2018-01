Fedeunep urge a crear comisión para corregir distorsión en escalas salariales

CARACAS.- El presidente de la Federación de Empleados Públicos -Fedeunep-, Antonio Suárez, aprueba la propuesta de eliminar las escalas de sueldos para evaluar a los trabajadores de la administración pública porque considera que, a su juicio, en épocas inflacionarias las escalas salariales no son prácticas. “La diferencia entre el salario mínimo con el profesional es de apenas Bs. 18 mil, esa diferencia no es real para esta época y no está cónsona con los esfuerzos”.

“La escala está creada no para evaluar el costo del poder adquisitivo del trabajador sino para evaluar experiencia, experticia en el cargo y estudios formales realizados, esos tres factores se toman en cuenta para llevar al trabajador a la escala”, explicó el sindicalista.

Suárez agregó que el mecanismo para corregir esa desviación de la carrera administrativa existe y está en el contrato marco que era la comisión que se debió conformar con autoridades del Ministerio de Planificación y del Ministerio del Proceso Social del Trabajo y las federaciones que suscribieron el contrato para dar un nuevo sentido a las escalas de sueldos, eso no se hizo y las consecuencias se están pagando hoy”.

“Sabemos adónde van a quedar los salarios, por lo tanto el llamado es a instalar esta comisión de manera urgente y unirnos todos los sectores laborales de la administración pública para corregir esto porque aplica en las escalas de educación, policías e incluso en la de los militares”, destacó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio