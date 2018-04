Fedecámaras Zulia: Hay que hacer un borrón y cuenta nueva de modelo económico

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras en el Zulia, Franco Cafoncelli, aseveró que no ve mejoría en el sector eléctrico y que para mejorar la situación del país debe comenzar una nueva la política económica, “hay que hacer un borrón y cuenta nueva de este modelo económico fracasado”.

El experto señaló que existe una capacidad instalada que no abastece a toda la región, siendo esto el problema principal.

En entrevista con Vanessa Davies en el programa Por Donde Vamos transmitido por Unión Radio, destacó que en el estado Zulia no se está realizando el debido cronograma de racionamiento de luz.

“Hay un programa de racionamiento pero eso al final no se cumple, normalmente es de tres horas, pero no es así, no hay forma que las personas ni las empresas se puedan planificar”, dijo.

Resaltó que los apagones no es de ahorita sino que viene ocurriendo de hace años y que ahora se ve con más dificultad, debido que no se le han dado el mantenimiento adecuado de los equipos, “la escasez de los repuestos también es algo que afecta las plantas eléctricas”, mencionó.

Vildelys Escalona/ Unión Radio