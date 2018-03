Fedeagro cifra en 20 % la caída en la producción de hortalizas

CARACAS.- Gerson Pabón, director general de hortalizas de Fedeagro, alertó que la siembra cayó en 75 % durante el año pasado y en lo que va de 2018, se registra un déficit de 20 % de la producción necesaria para abastecer al país; esto a causa de diversos factores como la escasez de insumos.

“La situación sigue siendo caótica, no podemos sembrar porque no tenemos los materiales suficientes a la mano, cuesta mucho comprar una semilla que no venga garantizada. Hablamos de 75 % de 2017 y ya para este año, vamos por un 20 % en la caída de producción, no se ha llegado a sembrar ni siquiera 20 %”, detalló a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos de Unión Radio.

En razón a las propuestas, desde el gremio agrícola, se plantea la despenalización del traslado de semillas a través de la Ley de Ilícitos Cambiarios, así como el cese de irregularidades que ocurren en varias alcabalas desplegadas en el territorio nacional que, de alguna manera, reducen el inventario que se traslada.

“Queremos que el gobierno nos deje traer las semillas y los insumos, pero necesitamos cambios para no caer presos por ilícitos cambiarios”, expresó.

Pabón denunció que en varias oportunidades, la federación agrícola ha hecho planteamientos y sugerencias a las autoridades competentes, pero no han sido escuchados; además reiteró que si no se toman las medidas correspondientes, no podrá haber más siembra en las actuales circunstancias.

“Si no se toman las medidas, si no se despenaliza el área lamentablemente no habrá más siembras, porque no hay calidad de semillas y no habrá rentabilidad, se prevé que la caída será mayor a la del año pasado y ya el rubro va en caída libre, estamos empezando mal”, concluyó.

Juan Hidalgo / Unión Radio